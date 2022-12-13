الكرملين: لا خطط لعقد اجتماع بين بوتين ورئيس وزراء الهند نهاية هذا العام

أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن التكهنات بشأن الإلغاء المزعوم لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نهاية هذا العام "غير صحيحة"، مُشيرا إلى أن هذه المحادثات لم تكن مطروحة من الأساس ضمن جدول أعمال الرئيس الروسي.



وقال بيسكوف، ردًا على تكهنات إعلامية أفادت بأن مودي رفض الاجتماع السنوي مع بوتين في نهاية العام الجاري، "إنه لم يكن من المخطط عقد اجتماعات بين بوتين ومودي، ولم يلغ أحد أي شيء، لأنه لم تكن هناك خطط لعقد مثل هذه المحادثات".. مُضيفا أنه "سيتم تنسيق جدول اتصالات بين البلدين في العام المقبل".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



يُشار إلى أن وكالة بلومبرج الأمريكية نقلت عن مصدر موثوق، أن مودي رفض عقد اجتماع سنوي مع الرئيس الروسي هذا العام.



ووفقا لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند لعام 2000، يجتمع قادة البلدين سنويًا، ولكن في عام 2020، لم يتم عقد القمة بسبب جائحة فيروس كورونا.



يُذكر أن بوتين أجرى زيارة إلى نيودلهي في ديسمبر 2021. وخلال هذا العام، عقد بوتين ومودي اجتماعا منفصلا على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند في شهر سبتمبر الماضي.