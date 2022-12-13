الكرملين: لا توجد أسلحة روسية ثقيلة قرب محطة زابوروجيا

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نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف وجود أسلحة روسية ثقيلة بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية.. مشيرا إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مسألة سلامة المحطة.



وقال بيسكوف - خلال إحاطة صحفية، اليوم الثلاثاء "أريد أن أذكر بكلمات الرئيس فلاديمير بوتين بأنه لم تكن هناك أسلحة ثقيلة في المحطة نفسها، ويمكن تأكيد ذلك بشكل قاطع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر موظفيها المتواجدين هناك ليلاً نهاراً".



وأضاف: أن روسيا تواصل الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية حول موضوع سلامة المحطة، ونحن مهتمون بهذه الاتصالات ونقدر عالياً مستوى تعاوننا وسنستمر بذلك.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في وقت سابق أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجحت في سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من محيط المحطة.