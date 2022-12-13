"القومى للبحوث" يطلق قافلة طبية للكشف وصرف العلاج مجانا فى بولاق الدكرور

كتب محمد صبحى

أطلق المركز القومى للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث اليوم الثلاثاء، قافلة طبية من المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز ورئيس القوافل الطبية إلى حى بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

وتضم القافلة العديد من الأطباء فى التخصصات الآتية: الأمراض الجلدية، رمد ، الأمراض الباطنية ، أطفال ، أمراض النساء ، أطباء لذوى الاحتياجات الخاصة، العلاج الطبيعي، أمراض طب الفم والأسنان.

وصاحب القافلة صيادلة من المركز القومى للبحوث، وتم الكشف والتشخيص وصرف العلاج مجانا بالعيادات المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث، والتى تحتوى على أجهزة السونار لكشف أمراض الباطنة والنساء، وكذلك العيادة المتنقلة لطب الفم والأسنان.

يأتى ذلك فى ظل اهتمام المركز بالدور المجتمعى فى خدمة المجتمع.