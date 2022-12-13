اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:43 م
أكرم القصاص
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القوات الروسية تقصف مبنى معهد التكنولوجيا في كراماتورسك

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:41 م
القوات الروسية تقصف مبنى معهد التكنولوجيا في كراماتورسك قصف روسى
أ ش أ

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أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن مدينة كراماتورسك (شرق أوكرانيا) تعرضت لهجوم قوي من قبل القوات الروسية حيث استهدفت قذيفة مبنى معهد التكنولوجيا والإدارة.


ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بافلو كيريلينكو، رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية قوله "ضرب الروس كراماتورسك مرة أخرى، ما أسفر عن وقوع أضرارا بالمنطقة الصناعية ومبنى معهد التكنولوجيا والإدارة، ولم يتم الإبلاغ عن ضحايا حتى الآن".


ويُظهر مقطع الفيديو مبنى مدمرًا للغاية، وجدارًا مدمرًا بالكامل، وحفرة قذيفة، وأشجارًا متضررة، ونوافذ زجاجية مكسورة، وحطامًا في كل مكان، وفقا بافلو.
وأكد كيريلينكو: "يوميا، يهاجم الروس بسخرية المدنيين في منطقة دونيتسك، ويتصرفون بعنف وأي شخص لا يزال في المنطقة في خطر".


كما ورد ، تتعرض منطقة دونيتسك لقصف روسي مستمر ولديها مشاكل في الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه حيث يتم إجلاء السكان المحليين كل يوم.


كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.


وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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