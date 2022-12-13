السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالقصاصين بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالإسماعيلية على حريق شب بمزرعة دواجن بمنطقة كوع الصحابة دائرة مركز القصاصين وتسبب الحريق فى نفوق عدد كبير من الدواجن، وإصابة صاحب المزرعة باختناق وتم نقله إلى مستشفى القصاصين المركزى لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف والاجهزة التنفيذية إلى مكان الحريق .

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق الذى اسفر عن احتراق المزرعة ونفوق كمية كبيرة من الدواجن ملك المواطن"متولى حلمى الغرباوى " مقيم بمحافظة الشرقية وتم اصابته بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى القصاصين لاسعافه ورعايته طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.