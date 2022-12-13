اليوم السابع
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السجن 6 سنوات لحداد وآخر بتهمه الاتجار بالهيروين فى الإسكندرية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:58 م
السجن 6 سنوات لحداد وآخر بتهمه الاتجار بالهيروين فى الإسكندرية محكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي 

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير المحكمة خميس قمر بالسجن المشدد 6 سنوات غيابيا، لكل من " ر.م.س" و" م.خ.خ" وغرامة مائتى ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20610 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية اول، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضط كل من " ر.م.س" حداد و" م.خ.خ" بائع ملابس، وأثناء تواجدهم بأحد الإمكان بدائرة القسم تم ضبطهما وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكى يحوى على عدد 10 لفافات هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى لم يتم العثور على مضبوطات، وبمواجهتهما أقر الأول بحيازة المواد المخدرة وأن المتهم الثانى على علم بحيازة الأول بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.


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