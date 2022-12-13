السجن 3 سنوات لتاجر خردة بقنا اتلف كابلات خطوط تليفونية

تعود أحداث القضية إلى 21 أكتوبر 2021 ، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عبد الرحيم.ح.ع، 18 عاما، بتهمة الشروع في سرقة كابلات مملوكة للشركة المصرية للاتصالات، واتلف عمدا خط من الخطوط التليفونية وحيازة منشار حديد.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 5257 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 677 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.