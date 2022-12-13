اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لتاجر خردة بقنا اتلف كابلات خطوط تليفونية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:14 ص
السجن 3 سنوات لتاجر خردة بقنا اتلف كابلات خطوط تليفونية محكمه
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين الكلاف،  وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق،  وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير،  تاجر خردة بالسجن 3 سنوات بتهمة الشروع في سرقة واتلاف كابلات الخطوط التليفونية، في مركز أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 21 أكتوبر 2021 ، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  عبد الرحيم.ح.ع، 18 عاما، بتهمة الشروع في سرقة كابلات مملوكة للشركة المصرية للاتصالات، واتلف عمدا خط من الخطوط التليفونية وحيازة منشار حديد.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 5257 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت،  والمقيدة برقم 677 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

 


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