الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتشييع جنازة محمد إيهاب طنطاوي

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء حلمي ممدوح لتشييع جنازة محمد إيهاب طنطاوي، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتشييع جنازة محمد إيهاب طنطاويالثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:47 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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