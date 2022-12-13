اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:10 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتشييع جنازة محمد إيهاب طنطاوي

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:47 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتشييع جنازة محمد إيهاب طنطاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء حلمي ممدوح لتشييع جنازة محمد إيهاب طنطاوي، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

محمد إيهاب طنطاوي

جنازة محمد إيهاب طنطاوي



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