اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة "الأمريكية - الأفريقية"

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:01 م
الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة "الأمريكية - الأفريقية" الرئيس السيسي
واشنطن- محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة "الأمريكية - الأفريقية".
 
 
 

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