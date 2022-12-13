وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة "الأمريكية - الأفريقية".
الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة "الأمريكية - الأفريقية"الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:01 م
الرئيس السيسي
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