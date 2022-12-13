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الحماية المدنية تنقذ سيدتين محتجزتين بسبب حريق بالقاهرة.. صور

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:24 م
الحماية المدنية تنقذ سيدتين محتجزتين بسبب حريق بالقاهرة.. صور إنقاذ سيدتين
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إنقاذ سيدتان محتجزتان داخل مسكنهما نتيجة نشوب حريق بإحدى الشقق بالعقار سكنهما فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.
 
 تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نشوب حريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .
 
على الفور تم الإنتقال وبالفحص تبين إحتجاز سيدتين نتيجة نشوب حريق بسبب ماس كهربائى بإحدى الشقق بالعقار محل سكنهما ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذهما وإنزالهما عن طريق السلم الهيدرولكى.
وتم السيطرة على الحريق ومنع إنتشاره دون حدوث ثمة خسائر فى الأرواح .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 
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