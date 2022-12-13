الجامعة العربية: نسعى لتنفيذ السياسات الناجعة المتضمنة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

بيشوى رمزى

بدأت اليوم فى مقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال اجتماع لكبار المسؤولين فى الدول العربية والمخصص حول مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعداد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 13 ديسمبر من كل عام، وذلك فى سياق مواصلة لاهتمام جامعة الدول العربية بالأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم أحد أهم فئات المجتمع.

وقال مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية ومسؤول الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن هذا الاجتماع يكتسب اهمية كبيرة نظرا لانه سيتم فيه الانتهاء من اعداد وصياغة مبادرة الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط حول "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032".

واضاف النابلسي فى تصريح له على هامش الاجتماع " انه سيتم عرض نتائج اعمال كبار المسؤولين على وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماع الدورة القادمة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،المقرر عقدها فى قطر السهر المقبل؛ تمهيدا لرفعه إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة، المقرر عقدها خلال عام 2023، ليمثل هذا العقد نقلة نوعية هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال الهام، وبما ينعكس ايجاباً على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب النابلسي عن أمله في تنفيذ السياسات الناجعة التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم الكريم، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات والأهداف ذات الصلة ضمن خطة 2030، وبالاستفادة من التكنولوجيا والاختراعات والابتكارات، مشيرة إلى مبادرة "العيش باستقلالية"، التي أطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال أعمال معرض أكسبو أصحاب الهمم في دبي، 15 نوفمبر 2022.

يهدف هذا العقد إلى الارتقاء بأوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وصولا لمبدا المساواة في المواطنة فى الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها عن طريق توفير تكافؤ الفرص بالطرق المختلفة ودمجهم الكامل فى المجتمع مع التركيز على دعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والغايات ذات الصلة بالخطة 2030 ؛ووضع مقترحات لتشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة فى فترات الازمات والاوبئة مما لايجعلهم الاكثر عرضه للمخاطر.

كما نظمت الامانة العامة للجامعة العربية يومى 11-12 ديسمبر الجاري بالقاهره اعمال الملتقى العربي الرابع للنساء ذوات الاعاقة تحت شعار " النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي ما بعد كوفيد 19: من التمكين الاقتصادي الكامل إلى المشاركة السياسية، تجارب رائدة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة". وذلك فى سياق عدد من الفعاليات التى نظمتها الامانة العامة للجامعة العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأشخاص ذوى الإعاقة.