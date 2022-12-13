التنظيم والإدارة يعلن نتائج التظلم بمسابقة وظائف معلم مساعد رياض أطفال

كتبت ريهام الباشا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال، ويمكن للراغبين في معرفة نتيجة تظلمهم الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.. باستخدام رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم سابقا.

كان الجهاز قد فتح باب التقدم للمسابقة في الفترة من 2 حتى 24 يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45666 متقدما، انطبقت الشروط على 36215 متقدما، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكتروني 34840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما في 27 محافظة.