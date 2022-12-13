اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة يعلن نتائج التظلم بمسابقة وظائف معلم مساعد رياض أطفال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:32 ص
التنظيم والإدارة يعلن نتائج التظلم بمسابقة وظائف معلم مساعد رياض أطفال الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال، ويمكن للراغبين في معرفة نتيجة تظلمهم الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.. باستخدام رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم سابقا.
 
كان الجهاز قد فتح باب التقدم للمسابقة في الفترة من 2 حتى 24 يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45666 متقدما، انطبقت الشروط على 36215 متقدما، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكتروني 34840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما في 27 محافظة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

نتائج التظلم في مسابقة وظائف معلم مساعد

رياض أطفال

نتائج التظلم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة