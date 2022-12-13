اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:09 م
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ارتفاع نسبة ما تم تنفيذه من عمليات محطات وشبكات المياه فى 2021 بنسبة 30%

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:31 م
ارتفاع نسبة ما تم تنفيذه من عمليات محطات وشبكات المياه فى 2021 بنسبة 30% جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز  المركزي  للتعبئة  العامة  والإحصاء  اليوم النشرة  السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع  العام/ الأعمال العام لعام 2020 / 2021.
 
من أهم المؤشرات بلغ إجمالى قيمة ما تم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 43.6 مليار جنيه عام (2020/2021)، وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والأنفاق المنفذة 17.0 مليـار جنيه عــــام (2020/2021) مقـابـــل 17.7 مليـار جنيه عـــام (2019/2020) بنسبة انخفاض  قدرهـــــا 4.0٪.
 
وبلغ إجمالي قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة 4.3 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابــــل 3.3مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرهــــا 30.0٪، كما بلغ إجمالي قيمة محطـــات وشبكات المجاري المنفذة5.8 مليـار جنيه عام (2020/2021)  مقابل 5.2مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرها 12.0٪.
 
وسجل إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 0.7 مليـــارجنيــه عــام (2020/2021) مقابل 0.8مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبه انخفاض قدرها 15.7٪، و بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذة 1.0  مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 0.5 مليار جنيه عـــام (2019 /2020) بنسبة زيـادة قدرهـــا 88.6 ٪، وبلــــغ إجمالي قيــــمــة المبـــاني السكنية المنفذة 3.4 مليــــار جنيــه عــام (2020/2021) مقــابــــل 3.3 مليــار جنيــه عـــــام (2019/2020) بنســبـــة زيــــادة قدرهــا 3.7٪.

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