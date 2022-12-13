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إصابة 4 في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية الحبيل في البياضية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:19 م
إصابة 4 في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية الحبيل في البياضية إسعاف- أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت منطقة الحبيل بمدينة البياضية شرق الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بنجع أبو عربي، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بجروح وحروق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بنجع أبو عربي، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بجروح وحروق.
وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "أحمد محمد عوض 52 سنة - فاطمة محمد عوض 42 سنة - محمد أحمد محمد 13 سنة - تقوي أحمد محمد 8 سنوات"، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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