اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:22 م
أكرم القصاص
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إصابة 2 فى حادث ىنقلاب دراجة بخارية بالفيوم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:10 م
إصابة 2 فى حادث ىنقلاب دراجة بخارية بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب موطنان، في حادث إنقلاب دراجة بخارية، بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، بمدينة الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان الحادث، وتبين انه وقع بوسط المدينة، وأصفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 



 


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