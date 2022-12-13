وذكر الجيش إن الجنود الهنود أبلغوا في وقت سابق اليوم عن الاشتباك الذي وقع في مقاطعة "يانجتسي" المطلة على الحدود، والذي شهد اصابة حوالي 20 جنديًا هنديًا وعدد أكبر بكثير في الجانب الصيني، بحسب صحيفة "ذا هندو" الهندية.



وبحسب بيان الجيش: "وقعت مواجهات يوم 9 ديسمبر، حيث اشتبكت قوات جيش التحرير الشعبي بالقوات الصينية في قطاع تاوانج، والذي تنازعته القوات الخاصة بطريقة حازمة وحازمة."



وأضاف "أدت هذه المواجهة إلى إصابات طفيفة لعدد قليل من الأفراد من الجانبين. وانسحبت القوات من كلا الجانبين على الفور من المنطقة."



وعقد قادة من الجانبين اجتماعاً لمناقشة الموضوع وفق آليات منظمة لاستعادة السلام والهدوء.