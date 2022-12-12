اليوم السابع
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5 معلومات لا تعرفها عن المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:00 ص
5 معلومات لا تعرفها عن المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد وزارة الرى
كتبت ــ أسماء نصار

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حصل المعمل المركزي بالوادي الجديد لقطاع المياه الجوفية فى الخارجة التابع لوزارة الموارد المائية والري على تمديد ترخيص الإعتماد الدولي “الأيزو 17025 “في التحاليل الكيميائية و الفيزيائية والميكروبيولوجية للمياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

 

1-تم إنشاء المعمل وفقاً لأحدث المواصفات القياسية وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات وتوفير الدورات المتخصصة للكيميائيين .
 
2- يتم تدعيم المعامل التابعة للوزارة بأحدث الأجهزة والمعدات، والعمل على رفع كفاءة العاملين بها.
 
3- يوجد 3 معامل فرعية في "طنطا والمنيا والداخلة" لتعظيم إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه بمختلف المحافظات.
 
4- المعمل حاصل على شهادة تقييم من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة .
 
5- المعمل يجتاز اختبارات الكفاءة الحرفية تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي "الايزو في التربة" في القريب العاجل.
 

المياه الجوفية

المياه

الوادى الجديد

وزارة الرى



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