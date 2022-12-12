5 معلومات لا تعرفها عن المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد

كتبت ــ أسماء نصار

حصل المعمل المركزي بالوادي الجديد لقطاع المياه الجوفية فى الخارجة التابع لوزارة الموارد المائية والري على تمديد ترخيص الإعتماد الدولي “الأيزو 17025 “في التحاليل الكيميائية و الفيزيائية والميكروبيولوجية للمياه.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1-تم إنشاء المعمل وفقاً لأحدث المواصفات القياسية وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات وتوفير الدورات المتخصصة للكيميائيين .

2- يتم تدعيم المعامل التابعة للوزارة بأحدث الأجهزة والمعدات، والعمل على رفع كفاءة العاملين بها.

3- يوجد 3 معامل فرعية في "طنطا والمنيا والداخلة" لتعظيم إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه بمختلف المحافظات.

4- المعمل حاصل على شهادة تقييم من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة .

5- المعمل يجتاز اختبارات الكفاءة الحرفية تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي "الايزو في التربة" في القريب العاجل.