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3 ميداليات ذهبية و4 برونزية لطلاب جامعة حلوان فى بطولة الجامعات للسباحة والزعانف

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:51 م
3 ميداليات ذهبية و4 برونزية لطلاب جامعة حلوان فى بطولة الجامعات للسباحة والزعانف جانب من التكريم
كتب ـ محمد صبحى

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شاركت جامعة حلوان بطولة الجامعات للسباحة والزعانف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50  المقامة بجامعة القاهرة، وتأتي مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.
 
وفاز طلاب جامعة حلوان بثلاث ميداليات ذهبية وأربع ميداليات برونزية حيث جاءت النتيجة كالتالي:
 
فاز الطالب سيف أحمد عبد المنعم بالميدالية الذهبية فى سباق 50 متر حر، كما حصل الطالب محمد محمود محمد على ميداليتين  برونزية في سباق 1500 متر و400 متر حر.
 
 وجاءت نتيجة الزعانف طلبه كتالى حصل الطالب مروان إبراهيم عسكر لسباقى 200 متر و400 متر مزدوج  على ميداليتين ذهبية ومركز أول، وحصد الطالب أحمد حسين عباس ميدالية برونزية والمركز الثالث فى سباق 400 متر مونو، كما حصل فريق التتابع 4 *100 مختلط على المركز والميدالية البرونزية وهم الطالب مروان ابراهيم عسكر وأحمد حسين عباس ومريم جلال سعيد وسجل هشام. 
 
وفاز بالمركز أول تتابع ٤*100 للطالبات كل من، كنزي احمد علي، يارا ياسر يحيى،  نجاة محمد عمر، لوجين يوسف أحمد.
 
وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للطلاب لما قدموه من آداء قوي ومتميز خلال مشاركتهم فى بطولة الجامعات للسباحة والزعانف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50  المقامة بجامعة القاهرة مُتمنياً للجامعة وطلابها مزيد من التميز وحصد البطولات، مُثمناً جهود القائمين على الأنشطة الطلابية بالجامعة لإعداد طلاب متميزين للمشاركة فى كافة المحافل والبطولات.
 
وتابع رئيس جامعة حلوان، أن هذه البطولات والمشاركات تتيح للطلاب التواصل مع زملائهم من الجامعات الأخرى في ظل اهتمام الجامعة بجميع الأنشطة الطلابية والتي تعد عنصرا رئيسيا من عناصر العمل الجماعي وبناء شخصية الطالب الجامعى.
 
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