1778 فريقا ثابتا ومتنقلا يواصلون التطعيم ضد شلل الأطفال في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

واصل 1778 فريقًا ثابتًا ومتحركًا للتطعيم ضد شلل الأطفال، تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، أعمالهم في تطعيم الأطفال ضد هذا المرض، في جميع أنحاء المحافظة، في يومها الثاني على التوالي، وتستمر أعمال الحملة القومية، حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، لتقوية مناعة هؤلاء الأطفال ضد هذا المرض.

وعقدت إدارة الطب الوقائي بالمديرية، برئاسة الدكتور محمد عبد التواب، مدير الإدارة، اجتماع إشرافي، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ووائل صابر، مشرف عام وزارة الصحة على الحملة بالفيوم.

وصرح وكيل الوزارة، بأن فاعليات الحملة، انطلقت، أمس، من المركز الطبي الحضري بالحادقة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وأعلن مدير الطب الوقائي بالمديرية، أن الحملة تمكنت من تطعيم 363459 طفل، بنسبة 61% من المستهدف في اليوم الأول من الحملة، ومن جهتها، أوضحت الدكتورة أسماء مصطفى، مديرة التطعيمات بالمديرية، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين، عن طريق نقط بالفم.

وقد ناقش الاجتماع، انجازات الإدارات، خلال اليوم الأول من الحملة، وأوصى ضرورة تلافي السلبيات في حال وجودها، وقد حضر الاجتماع، مديري الإدارات الصحية، وفرق إشراف المديرية والإدارات، بقاعة الدكتور محسن فتيح، بالتنسيق مع إدارة التدريب.