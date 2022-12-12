اليوم السابع
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16 فبراير.. النطق بالحكم على 3 متهمين بقضية "فض اعتصام النهضة"

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:27 م
16 فبراير.. النطق بالحكم على 3 متهمين بقضية "فض اعتصام النهضة" المستشار محمد حماد
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 16 فبراير للحكم
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
 
كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
 
 

فض اعتصام النهضة

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قضية فض اعتصام النهضة



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