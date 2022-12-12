اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:47 م
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11 محطة بطول 13 كيلو مترا.. اعرف محطات المترو المتبقية بالخط الثالث

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:00 م
11 محطة بطول 13 كيلو مترا.. اعرف محطات المترو المتبقية بالخط الثالث مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل المحطات المتبقية بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كيلو متر، وفى النقاط التالية نوضح عدد وأسماء المحطات الجارى تنفيذها وموعد تشغيلها.
 
محطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثة
 
الجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .
 
 
محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثة
 
الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.
 
 
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