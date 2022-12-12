اليوم السابع
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11 طريقة للتواصل معها والحصول على خدمات الإفتاء.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:14 م
11 طريقة للتواصل معها والحصول على خدمات الإفتاء.. اعرف التفاصيل دار الإفتاء المصرية
كتب: لؤى على

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أوضحت دار الإفتاء طرق التواصل معها والحصول على جميع خدماتها، وذلك على النحو الآتى:

1. يمكن الحضور لمقر دار الإفتاء المصرية للحصول على فتوى شفوية من أحد علماء دار الإفتاء

2. يمكن إرسال سؤال إلى علماء دار الإفتاء عن طريق الموقع أو التطبيق على الموبايل أو الفاكس أو البريد.

3. يمكن طرح سؤال على البث المباشر على صفحة الدار على الفيس بوك من الأحد إلى الخميس الساعة 1 ظهرًا.

4. يمكن الحضور إلى مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء لحل مشكلاتك الأسرية والتوافق بينك وبين زوجتك.

5. يمكن الحضور إلى وحدة حوار للنقاش حول أسئلة تدور في ذهنك حول العقيدة أو المشاكل النفسية التي تواجهك.

6. يمكن الحضور إلى إدارة فض المنازعات لحل مشكلة بين طرفي نزاع.

7. يمكن الحضور إلى إدارة الحساب الشرعي لحساب زكاتك أو زكاة تجارتك أو توزيع الميراث أو معرفة قدر الدية.

8. يمكن تصفح البوابة الإلكترونية ستجد عليها فتاوى كثيرة وكتبًا صادرة عن دار الإفتاء المصرية.

9. يمكن الاشتراك في دورات المقبلين على الزواج سواء كنت مقبلًا على الزواج أو حتى متزوجًا.

10. يمكن التعلم في دار الإفتاء واكتساب مهارات الفتوى إن كنت خريج كليات تؤهلك لذلك والتعليم إما بتدريب داخل الدار أو عن بعد.

11. يمكن متابعة منصات دار الإفتاء المصرية على كل مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك - تويتر - يوتيوب - إنستجرام - تيك توك - ساوند كلاود - تليجرام ) على @egyptdaralifta بعد الرابط الخاص بكل منصة.


دار الافتاء

طرق التواصل مع دار الافتاء

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