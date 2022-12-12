وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم فريق المديرية الفائز بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم لجان التحكيم على مستوى المديرية والإدارة التعليمية والمدرسة وذلك بمسابقة المشروع الوطني للقراءة عن العام الدراسي 2021 / 2022 للطالب والمعلم المثقف في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وجاء التكريم أحمد محمد منصور معلم اللغة انجليزية والفائز بالمركز التاسع جمهور ى مسا بقة المشروع الوطنى للقراءة وذلك بمقر ديوان المديرية بطور سيناء وجاء تكريم لجان التحكيم كالنحو التالي سامي محمد أحمد الجندي مدير الشؤون التنفيذية و لبنة شوقي شعبان نايل موجه عام المكتبات و عبد الناصر عبد العزيز حسن موجه عام اللغة العربية السابق، وعلى مستوى الإدارة التعليمية رحاب سعيد جودة أبو المجد موجه المكتبات، و فاطمة عبد العزيز طنطاوي موجه اللغة العربية، و أحمد المتولي إبراهيم قاسم رئيس قسم الخدمات والأنشطة بإدارة طور سيناء، وعلى مستوى المدرسة أية الشاذلي محمد أخصائي مكتبات و عصام أحمد إبراهيم مدير مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية و أنور سميح أنور محمد معلم لغة عربية.

ومن جانبه أشاد وكيل الوزارة بالمركز المشرف للمديرية بين محافظات مصر 27 محافظة، مثمنا جهود القائمين على المسابقة على مستوى المديرية والإدارة التعليمية، ومتمنيا للجميع التوفيق والمزيد من الإنجازات لتعليم جنوب سيناء .

ومن جانبه وجه سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية الشكر والتقدي وكيل الوزارة على جهوده الحثيثة لرعاية الموهوبين والمتميزين ودعم الأنشطة التعليمية بها، كما وجهت لبنة نايل موجه عام المكتبات الشكر والتقدير وكيل الوزارة على دعمه الدائم والمتواصل للأنشطة وخاصة المكتبات، كما هنأت الفائز بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية على الإنجاز الكبير، كما أشادت بجميع جهود القائمين على المسابقة بالمديرية أو الإدارة والمدارس متمنية للجميع حظا أوفر بالمشاركات القادمة.