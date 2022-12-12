وفد الوكالة الأمريكية يتفقد مشروعات الصرف الصحى وورش الخدمات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم، اجتماع ضم لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية وكاثلين كيرش مسئول هندسى وتكامل المناخ بالوكالة الأمريكية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقال، أنه تم خلال الاجتماع تناول أهم مخرجات مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه وكذلك معامل مياه الشرب والصرف الصحى التى حصلت على شهادة الأيزو 17035 بعد قيام هيئة الإيجاك بالاختبارات اللازمة والتى تتمثل فى مجموعة من الإجراءات تستهدف تحقيق التطور المستمر ومعايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية.

وتفقد وفد الوكالة الامريكية مقر الخط الساخن 125 ومركز تدريب السلامة والصحة المهنية وورش الخدمات ومعمل مياه سوهاج ومركز خدمة عملاء طما ومشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 30 لتر لكل ثانية وخط انحدار بطول 140 متر وعدد 3000 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة.



وفد الوكالة الامريكية يتفقد مركز السلامة بسوهاج



وفد الوكالة الامريكية يتفقد مشروعات الصرف الصحى بسوهاج



وفد الوكالة الامريكية يتفقد مشروعات الصرف الصحى ومركز السلامة بسوهاج



وفد الوكالة الامريكية يتفقد مشروعات الصرف الصحى فى بسوهاج



وفد الوكالة الامريكية يتفقد مشروعات الصرف الصحى وورش الخدمات ومركز السلامة بسوهاج



وفد الوكالة الامريكية يتفقد مشروعات الصرف الصحى وورش الخدمات ومركز السلامة فى سوهاج