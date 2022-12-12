وفاة شاب بأزمة قلبية بعد مباراة كرة قدم في مركز زفتى بالغربية

شهدت قرية كفر العزب التابعة لمجلس قروى سنباط بمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة بعد مباراة رياضة كرة القدم فى إحدى ملاعب القرية، حيث انتقل الشاب إلى منزله وشعر بأعراض الأزمة وتوفى فى الحال.

وشيع أهالى قرية كفر العرب جثمان الشاب "سعد.م" إلى مثواه الأخير ودفنه فى مقابر العائلة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وسط حالة من الحزن الشديد فى مشهد جنائزى مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار أسرته.

وأكد أهالى القرية أن الشاب كان لا يعانى من أمراض مزمنة، وكان يمارس رياضة ولعب كرة القدم مع زملائه قبل وفاته بساعة تقريبا وشعر بالإعياء بالمنزل وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإسعافه، لكنه توفى فى الحال.