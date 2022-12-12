اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:08 م
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وصول لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:46 م
وصول لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ.. صور وصول صحوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الفقيرة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2 طن لحوم من صكوك الاطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وشهد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وصول الدفعة الثامنة من صكوك الإطعام.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، وصلت الدفعة الثامنة من صكوك الاطعام، وتم توزيع 14 طن  مجاناُ على 14 ألف أسرة، وجاري توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما يتم توزيعه، 16 طن على 16 ألف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.
 
وصول صحوك الاطعام لتوزيعها على الاسر الفقيرة
وصول صحوك الاطعام لتوزيعها على الاسر الفقيرة

لحوم الاوقاف
لحوم الاوقاف

وصول لحوم صكوك الاطعام
وصول لحوم صكوك الاطعام

الدفعة الثامنة من صكوك الاطعام
الدفعة الثامنة من صكوك الاطعام

متابعة التوزيع
متابعة التوزيع

توزيع لحوم صكوك الاطعام
توزيع لحوم صكوك الاطعام
 
 
 

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