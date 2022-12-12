وزير النقل: النقل النهرى يتميز بانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة

كتب: سيد الخلفاوى

شهد المهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل النهري ، حيث وقع عن الجانب المصري اللواء مفيد صلاح محمود - رئيس هيئة النقل النهري وعن جنوب السودان وقع المهندس زوبير تابان زاكايو - مدير عام النقل النهري .

وأوضح الوزير أن هذا التوقيع في مجال النقل النهري بين البلدين يهدف إلى ازدهار النقل النهري وتحقيق الأهداف المرجوه منه ويأتي هذا بتضافر الجهود بين الجميع وإتخاذ جميع الإجراءات المتاحة في ذلك الشأن ، وكذلك تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدعم الفني في مجالات "المجاري الملاحية في نهر النيل ، والموانئ النهرية ، وتكريك المجاري الملاحية ، والمساعدات الملاحية / علامات إرشادية مضيئة (الشمندورات) ، والوحدات النهرية ، ودراسات عن النقل النهري ، وكذلك بناء القدرات للأفراد" .

وأشار وزير النقل إلى أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث وإستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلي خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

ويساهم بشكل كبير في زيادة حجم حركة التجارة بين البلدين

جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الأول لإعداد الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ( Kick-off Ministerial Meeting For Teasibility Study Phase 2 Of )