اليوم السابع
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وزير الدفاع الأوكرانى: روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة لإجبارنا على المفاوضات

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:15 ص
وزير الدفاع الأوكرانى: روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة لإجبارنا على المفاوضات وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف
أ.ش.أ

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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لإجبار بلاده على الدخول في مفاوضات.

وأضاف ريزنيكوف - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، "أن الروس غير قادرين على الحصول على ميزة في ساحة المعركة، لذا فهم يقاتلون السكان المدنيين، وهدفهم إغراقنا في الظلام والبرد خلال فصل الشتاء حتى نستسلم ونفقد استقرارنا، لنسعى بعد ذلك، لإجراء مفاوضات".

ورأى الوزير الأوكراني "أن خطة روسيا ستفشل لأن مواردها ، بما في ذلك الصواريخ، تنفد".. مضيفا "لهذا السبب نحتاج إلى الحفاظ على استقرارنا وبالتالي سننتصر بالتأكيد".. مؤكدا ضرورة توفير الطاقة، خاصة خلال الشهرين الرئيسيين المقبلين.

على صعيد متصل، أعلن فولوديمير كودريتسكي، رئيس مجلس إدارة شركة أوكرينيرجو الأوكرانية المشغلة للكهرباء، أنه منذ الليلة الماضية استعادت فرق الطوارئ الأوكرانية معظم قدرات التوليد في نظام الطاقة في البلاد.

وقال كودريتسكي "إنه حتى الآن، تمكن مهندسو الطاقة الأوكرانيون من استعادة معظم قدرات التوليد بعد الهجمات الصاروخية هذا الأسبوع".. مضيفا "فيما يتعلق بمحطات الطاقة الحرارية، لا تزال قدرتها على توليد الكهرباء أقل من طاقتها ، وتبقى أقل من تلك التي كانت عليها في أوائل الأسبوع الماضي قبل الهجوم الهائل، وتحتاج مزيدا من الوقت لاستئناف عملياتها".

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال الدمار الناجم عن الهجوم الصاروخي الروسي في 5 ديسمبر يحول دون الاستخدام الكامل للمواد والعمليات التكنولوجية.

يشار إلى أن الصواريخ الروسية والهجمات بالطائرات بدون طيار أدت إلى تعطيل ما يقرب من نصف نظام الطاقة الأوكراني، ومنذ 10 أكتوبر الماضي، شنت القوات الروسية هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

 


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