وزير الخارجية البريطانى: بوتين شن حربا غير مبررة تتناقض مع القانون الدولى

كتب محمد عبد العظيم

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلى، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حربا غير مبررة وتتناقض مع القانون الدولي ضد أوكرانيا، متابعا: "ننسق مع شركائنا وحلفائنا في دعم الحكومة الأوكرانية بكل الوسائل الممكنة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة لا الإملاءات.. وسنقوم بما يلزم لإعادة إعمار أوكرانيا وحفظ الأمن في أوروبا".

وتابع وزير الخارجية البريطانى: "دبلوماسيتنا ستركز خلال الأعوام المقبلة على حماية المصالح والقيم المشتركة"