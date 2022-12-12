اليوم السابع
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وزير الخارجية البريطانى: بوتين شن حربا غير مبررة تتناقض مع القانون الدولى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:33 م
وزير الخارجية البريطانى: بوتين شن حربا غير مبررة تتناقض مع القانون الدولى وزير الخارجية البريطانى
كتب محمد عبد العظيم

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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلى، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حربا غير مبررة وتتناقض مع القانون الدولي ضد أوكرانيا، متابعا: "ننسق مع شركائنا وحلفائنا في دعم الحكومة الأوكرانية بكل الوسائل الممكنة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة لا الإملاءات.. وسنقوم بما يلزم لإعادة إعمار أوكرانيا وحفظ الأمن في أوروبا".

وتابع وزير الخارجية البريطانى: "دبلوماسيتنا ستركز خلال الأعوام المقبلة على حماية المصالح والقيم المشتركة"

 

 

 


روسيا

أوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني

القاهرة الإخبارية



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