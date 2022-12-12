وزير البترول يرأس وفد مصر فى اجتماع منظمة أوابك بالكويت

كتبت -مروة الغول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري الـ 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والذى عقد صباح اليوم في دولة الكويت وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء الكويت والسعودية والامارات والجزائر والعراق وقطر وليبيا والبحرين وأمين عام المنظمة علي سبت بن سبت.

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة فى تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز على أساس المنفعة المتبادلة بما يعزز التكامل العربى في هذه الصناعة الحيوية وتحقيق المصالح المشتركة ، كما يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء بشأن تطورات أسواق البترول العالمية في ظل التحديات الراهنة.

هذا وقد صدر بيان صحفي لسعادة الأمين العام حول الاجتماع الـ109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، دولة الكويت- 12 ديسمبر 2022، جاء فيه أن مجلس وزراء المنظمة عقد اجتماعه التاسع بعد المائة، في دولة الكويت بتاريخ 12 ديسمبر 2022، ميلادية، برئاسة معالي المهندس بسام رضوان طعمة، وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022.

وأضاف بن سبت، بأن الاجتماع قد ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، وقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.

كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال عام 2022. كما تداول الاجتماع بشأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر "4/107" بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.

وأوضح بان المجلس قد اطلع أيضا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة الى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول " تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" وغيرها.

وأفاد الأمين العام، بان الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة أوابك، قد سبقه الاجتماع الـ 164 للمكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، برئاسة المهندس خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022، وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.

واختتم الأمين العام، تصريحه معرباً عن شكره الجزيل للمساندة المستمرة والدعم اللامحدود الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة أوابك من دولها الأعضاء ما مكنها من الاستمرار في أداء عملها على النحو المطلوب، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار للصناعة البترولية في الدول الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.