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وزارة الزراعة التونسية تفوز بمعقد بالمجلس العالمي للمياه

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:50 م
وزارة الزراعة التونسية تفوز بمعقد بالمجلس العالمي للمياه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن
كتب أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الزراعة التونسية، اليوم الإثنين، عن فوز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمقعد بالانتخاب في مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه.

وذكرت وزارة الزراعة التونسية، في بيان صحفى لها، أنه خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس العالمي للمياه بباريس تم انتخاب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ممثلة في رئيسها مصباح الهلالي عضوا بمجلس محافظي المنظمة لدورة (2023- 2025).

وأضاف البيان: "بذلك تدخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمرة الأولى إلى مجلس المحافظين منذ إنشاء المجلس العالمي للمياه، الذي يضم أكثر من 400 منظمة في 60 دولة".


اخبار تونس

وزاره الزراعه التونسيه

تونس تفوز بمقعد المجلس العالمى للمياه

اخبار تونس اليوم



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