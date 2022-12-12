هل سيتم استبعاد مناهج أكتوبر ونوفمبر من أسئلة امتحان الترم الأول لصفوف النقل؟

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مناهج شهرى أكتوبر ونوفمبر لصفوف النقل والتى أدى فيها الطلاب امتحانات الشهرين لن يتم استبعادها من أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر انطلاقها يناير المقبل، مشيرة إلى أن أسئلة امتحان الترم الأول سوف تشمل المنهج بالكامل منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية المقررات الدراسية حسب خريطة توزيع المناهج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، ومتدرجة من حيث الصعوبة وتقيس الفهم ونواتج التعلم التى يجب على الطالب اكتسابها حسب طبيعة كل مادة، مشددة على أن تأمين الامتحانات والتصدى للغش ومحاولات تسريب الأسئلة مسئولية المديريات والإدارات التعليمية، كما شددت وزارة التربية والتعليم على اعتماد الإدارات التعليمية والمديريات جداول الامتحانات قبل بدء الاختبارات بوقت كاف لإعلان الطلاب بها، إضافة إلى تشكيل الكنترولات ولجان الإدارة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تخصيص الأسبوع الأخير قبل انطلاق الاختبارات للمراجعة على المقررات الدراسية التى درسها الطالب منذ بدء العام الدراسي وحتى نهاية مناهج الفصل الدراسي الأول، مضيفة أن كل الخطوات الخاصة بعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول وتحديد المواعيد النهائية للامتحانات سيتم اعتمادها من قبل المديريات التعليمية والإدارات على أن يتم مراعاة الإجازات الرسمية أثناء إعداد جداول الامتحانات.

جدير بالذكر، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي حدد 14 يناير المقبل موعدا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.