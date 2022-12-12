اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:14 م
أكرم القصاص
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نيوزلندا تفرض عقوبات جديدة على 23 روسيا بينهم وزير

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:03 م
نيوزلندا تفرض عقوبات جديدة على 23 روسيا بينهم وزير رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن
وكالات

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ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن نيوزيلندا فرضت عقوبات جديدة على 23 روسيًا، من بينهم وزير التنمية الرقمية والاتصالات ماكسوت شادييف.


وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانا ماهوتا، أعلنت - في بيان - أن بلادها قررت فرض عقوبات جديدة روسيا، تشمل وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، ورئيس القناة الأولى الروسية، وشخصيات رئيسية في وسائل الإعلام الروسية وغيرها على خلفية الأزمة الأوكرانية.


يُذكر أنه منذ مارس من العام الجاري، فرضت السلطات النيوزيلندية عقوبات على 1200 فرد ومنظمة في روسيا، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية وتجارية ضد روسيا وبيلاروسيا.


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عقوبات نيوزلندية على روسيا



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