نوع الإصابة بالبواسير يحدد طريقة علاجها سواء فى المنزل أم بالمستشفى

كتبت رانيا عامر

البواسير هي عبارة عن أوعية دموية منتفخة في فتحة الشرج والمستقيم السفلي، ومنها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وهناك آلام قد تحدث داخل المستقيم تحت الغشاء المخاطي، وأيضًا تحت الجلد بالقرب من فتحة الشرج، وفقًا لما نشره موقع healthgrades.

يمكن أن يكون انفجار البواسير أمرًا خطيرًا بسبب مخاطر النزيف والعدوى، أي نزيف في المستقيم غير معتاد، ويحتاج إلى تقييم طبي لا تتجاهل نزيف المستقيم، من الممكن أن تتكرر التهابات البواسير، على الرغم من أن الجراحة تقلل من خطر تكرارها، وقد يسبب التهاب البواسير الداخلية نزيفًا أحمر فاتحًا بدون ألم، وهو ما يحدث عندما يبرز نسيج البواسير من فتحة الشرج، كما تسبب البواسير الداخلية المتساقطة أيضًا حكة، وتهيجًا، أو إفرازات مخاطية، أو شعورًا بأن البراز عالق في فتحة الشرج.

تشمل علاجات البواسير في العيادة أو المستشفى ما يلي:

ربط الشريط المطاطي

حيث يتم وضع شريط مطاطي صغير حول البواسير، هذا يقطع إمداد الدم، ويسبب سقوط البواسير دون ألم بعد بضعة أيام

العلاج بالتصليب

الذي يتضمن حقن الباسور بمهيج يتسبب في تندبه وموته

التخثير الضوئي بالأشعة تحت الحمراء

يتضمن استخدام مصدر الأشعة تحت الحمراء لتسخين البواسير ، مما يؤدي إلى سقوطها بعيدًا

استئصال البواسير

الاستئصال الجراحي للبواسير الداخلية أو الخارجية

قد يصف طبيبك أيضًا كريمات أو مراهم لتخفيف الآلام تحتوي على ليدوكائين وهيدروكورتيزون. هذه سوف تخفف من الحرقان والحكة التي تسببها البواسير. في حالة وجود عدوى ، قد يصف لك الطبيب أيضًا مضادات حيوية .

اعتمادًا على نوع البواسير وموضعها وحجمها ، قد يقترح طبيبك علاجات محافظة في المنزل. قد تشمل هذه:

حمامات المقعدة الدافئة

زيادة تناول الألياف الغذائية

زيادة كمية الماء

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

كمادات الثلج

مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية

مناديل ومراهم موضعية

خطوات تساعد في الوقاية من البواسير:

تجنب الإجهاد لتمرير البراز.

تجنب الجلوس على المرحاض لفترات طويلة من الزمن.

اشرب سوائل كافية يوميًا.

تناول حمية غنية بالألياف.

تناول مكمل الألياف بموافقة طبيبك.

احصل على تمرين كافٍ لتعزيز وظيفة الأمعاء

ماذا تفعل إذا انفجر البواسير

دائمًا ما يكون النزيف من فتحة الشرج أمرًا غير معتاد ويجب تقييمه من قبل الطبيب. هذا بسبب وجود أسباب أخرى محتملة لنزيف المستقيم. وتشمل سرطان القولون والشقوق الشرجية والأورام الحميدة. قد يحاول طبيبك استبعاد هذه الأسباب الأكثر خطورة قبل تشخيص النزيف على أنه مرتبط بالبواسير.

إذا انفجر البواسير ، يمكنك الضغط على المنطقة باستخدام قطعة قماش نظيفة أو منديل صحي. قد يستمر نزيف البواسير ، خاصة بعد إخراج البراز. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون النزيف غزيرًا.