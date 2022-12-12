اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تطلب الدعاء بالشفاء للدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:51 م
نقابة الأطباء تطلب الدعاء بالشفاء للدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسى منشور نقابة الأطباء
كتب: أية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورا طالبت فيه النقابة بالدعاء بالشفاء العاجل للعالم الجليل الدكتور يحى الرخاوى.

وذكرت النقابة خلال منشورها أنه فى احتفالية يوم الطبيب 18 مارس الماضى، بدأت فقرة تكريم الأطباء المميزين بتكريم شيوخ وعلامات مضيئة فى مهنة الطب، وكانت أولى الأسماء الدكتور يحى الرخاوى أستاذ الطب النفسى والأديب والناقد الشهير، ليفأجا الحضور بهبوط أعضاء المنصة من النقابيين والوزراء إلى القاعة لإصطحاب الدكتور يحى الرخاوى لمنصة التكريم، فى لفتة تدل على تقدير و إجلال المنصة لشخص و قدر الدكتور الرخاوى.

 

منشور نقابة الأطباء
منشور نقابة الأطباء

 


نقابه الاطباء

الدكتور يحى الرخاوى

الطب النفسى



الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تنعى الممرضة إيمان علاء: توفاها الله أثناء تأدية عملها

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:07 ص

ندوة لنقابة الأطباء عن الجوانب القانونية فى ممارسات العلاج بمستشفى السنبلاوين

السبت، 10 ديسمبر 2022 06:36 م

قيادات "المالية" فى ضيافة نقابة الأطباء غدا للرد على استفسارات الفاتورة الإلكترونية

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 02:26 م

نقابة الأطباء تعلن عن افتتاح استراحتين للأعضاء بالقاهرة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 07:30 م

نقابة أطباء المنوفية تنفى ما يثار عن إهمال الطاقم الطبى فى مستشفى قويسنا

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 03:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة