نشط مخك وقوي ذاكرتك بالموز.. تعرف على فوائده الأخرى

كتبت فاطمة ياسر

الموز يعد من الفواكه التي تظهر خلال فصل الشتاء، وتتميز بمذاقها الرائع، وشكلها المميز، فهو من الفواكه التيتحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقًا لموقع "health".



يحتوي الموز علي عنصر البوتاسيوم، المهم لصحة الإنسان، والذي يعمل علي تقليل الشعور بألم في الجسم، أو التعرض لإلتهاب الأعصاب، أو تيبس العضلات.

كما أن تناولك للموز يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسن المزاج، وزيادة شعورك بالراحة النفسية، ويقلل من إصابتك بالإكتئاب، ويشعرك بالسعادة.



كما أكد التقرير، أن الموز له دور كبير في تنظيم ضغط الدم، والحد من التعرض لإرتفاع نسبته ، كما أنه يساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.



ويرجع سبب إحتواء الموز علي مضادات الأكسدة إلي جعله من الفواكه المهمة التي تحافظ علي صحة القلب ، والأوعية الدموية، وتقليل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا الأمر.



بالإضافة إلي جعل الموز من الفواكه المهمة للتخلص من حرقة المعدة، ولذا إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم فعليك تناولها.



وأخيرا يعد الموز من الفواكه الجيدة لإمداد الجسم بالطاقة، فهو يوفر مزيج الفركتوز والألياف للجسم طاقة بسرعة، ويأكل الكثيرون الموز بغية الحصول على الطاقة بسرعة، في العمل أو أثناء ممارسة الرياضة. وكلما كان الموز أكثر نضوجاً تكون النتيجة أفضل.