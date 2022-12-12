نتائج التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب بالمعاهد الأزهرية في الشرقية 

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتهاء فعاليات َمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية والتى عقدت بمقر ديوان عام المنطقة على مدار يومين متتاليين تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

وأسفرت النتائج عن فوز مايلى : أولا البنين آدم محمد صابر، معهد صافور المركز الأول. عمرجمال طلعت، معهد طلعت عبدالسميع، المركز الثانى. عبد الرحمن خالد إبراهيم، معهد كفر عجوة المركز الثالث.

والفتيات فرح محمد عبدالرحمن، معهد المشاعلة، المركز الأول. خديجة علاء عبد الشافى، معهد أبو حماد المركز الثانى. ملك أحمد محمد، معهد اعتدال مبروك النموذجى المركز الثالث.

ومن جانبه أكد عبدالله حسين، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب جاءت بعد الانتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية كافة وتم الاستعانة بأفضل الموجهى لكافة التخصصات للإشراف على تقدير الدرجات، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من المسابقات اكتشاف الموهوبين من الطلاب لتنمية وصقل مهاراتهم فضلاً عن تشجيع التلاميذ على التفوق الدراسى.

وفى السياق ذاته أضاف علاء المحمدى، مدير إدارة رعاية الطلاب أنه سوف يتم تصعيد التلاميذ الفائزين للمنافسة على مستوى الجمهورية ونأمل فى تحقيق أفضل النتائج لتكون منطقة الشرقية الأزهرية فى الصدارة.