نائب وزير الخارجية الصينى يجرى محادثات مع وفد أمريكى رفيع المستوى

وذكرت الوزارة - في بيان - إن شيه فنج اجتمع مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، وكبيرة مديري مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الصين لورا روزنبرجر في مدينة لانج فانج بالقرب من العاصمة الصينية بكين، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

ووفقا للوزارة، بحث الجانبان تنفيذ التوافق الذي توصل إليه الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي جو بايدن في بالي بإندونيسيا.

كما ناقش شيه مع الوفد الأمريكي أيضا دفع عجلة المشاورات حول المبادئ التوجيهية للصين والولايات المتحدة، والتعامل الملائم مع القضايا الحساسة الرئيسية فى العلاقات الثنائية مثل قضية تايوان وكذا تعزيز التبادلات على كافة المستويات والتعاون في مجالات معينة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر المكثفة حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا على أن المحادثات كانت صريحة ومتعمقة وبناءة، وأنهما سيحافظان على التواصل في المستقبل.