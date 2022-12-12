نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز "إبداع مصر الرقمية" وتلتقي المتدربين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مع بدء تدشين أولى الدورات التدريبية بمركز "إبداع مصر الرقمية"، قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بجولةٍ تفقدية للاطمئنان على سير العمل بالمركز، ترافقها المهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة، والمهندس محمود فكري مدير المركز.

و حرصت نائب محافظ الوادي الجديد على لقاء المتدربين مُتمنيةً لهم التوفيق، ومُعربةً عن اعتزازها بما رأت من نماذج الشباب الجاد والطموح. وأجرت معهم حوارًا مُوسعًا حول أهدافهم للالتحاق بالدورة وتوقعاتهم منها، ووعدت بإجراء لقاء مماثل حين الانتهاء من الدورة لمُناقشة الرؤى ومُقترحات التطوير.

وأكّدت مجدي على اهتمام المُحافظة بالتوسع في خدمات التدريب المُقدمة لشباب الخريجين لتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، وخلق كوادر على قدر من الكفاءة والمهنية لمواجهة التحديات، مُشيرةً لأهمية هذه الدورات في فتح مجالات عمل جديدة للشباب وتعزيز مجال العمل الحر بما يُساعدهم على زيادة الدخل ويمكنهم من تأسيس عملهم الخاص.

وتمثل دورة (IT Professional) أولى الدورات المُنعقدة بمركز إبداع مصر الرقمية والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتضم 25 متدرب، وجاري الإعداد لبدء دورة (تكنولوجيا الطاقة المتجددة) بالمركز خلال 15 يوم.