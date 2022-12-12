نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المشروعات المقترحة بالخطة الاستثمارية للعام المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية الأعمال الإنشائية لمحطتيِّ الرفع الرئيسية السماكين وأبوجازية بالإضافة إلى محطة الرفع الفرعية بأبو رضوان بمركز ومدينة ابوصوير التي يتم تنفيذ الأعمال بهم من قِبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك بحضور المهندسة مروة المدني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية والمهندسة سعدية حجاب رئيس مركز ومدينة أبوصوير.

وأشارت مروة إلى أن مركز ومدينة أبوصوير يحظى بإنشاء محطة رفع رئيسية أبوجازية بالإضافة إلى محطة الرفع الفرعية أبو رضوان وذلك ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضافت مروة إلى أن محطة الرفع الرئيسية أبوجازية المكونة من شبكات الانحدار بطول 13كم وخط طرد 1700 م، حيث أنه تم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية لها وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لها.

أما بالنسبة لمحطة الرفع الفرعية بأبو رضوان تم التنفيذ بنسبة 40٪، ونطاق الشبكات وخط الطرد تم الانتهاء منها وجاري البدء في إنشاء وتغويص البيارة.

وخلال الجولة، تفقد عصام محطة رفع السماكين التي تتكون من محطة رفع رئيسية ومحطتيّ رفع فرعية ومحطة رفع الإسكان الاجتماعي بإجمالي أطوال الشبكات 41 كم وثلاث خطوط للطرد وجاري البدء في إجراءات التسليم الابتدائي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تمهيدًا لدخولها الخدمة وافتتاحها بنهاية شهر يناير 2023.

وعلى هامش الجولة، تفقد "عصام" الخلجان بمركز ومدينة أبوصوير.

وقد وافق "عصام" على دراسة تغطية خليجين بعزبتي فارس وأبو عدسة وذلك بأطوال 550 متر ضمن مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/ 2024نظرًا للحاجة الأولية لأعمال التغطية ولخدمة أهالي العزبتين المذكورتين وحفاظًا على أرواح وسلامة المارة من المواطنين.

وجاري استكمال دراسة الخلجان بقرى وتوابع مركز ومدينة أبوصوير والتي تخدم عدد من الأهالي في كُتل سكنية أو طرق رئيسية ومدى أحقيتها في التغطية من عدمه.

كما تفقد عصام قطعة أرض فضاء أمام مركز شرطة أبوصوير والمقرر إقامة سوق تجاري بها لأهالي المركز والمدينة؛ وذلك للقضاء على الإشغالات والأسواق العشوائية بالمركز والمدينة.