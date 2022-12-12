ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة الرورو GMT ASTRO وعلى متنها 2118 سيارة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة GMT ASTRO وعلى متنها 2118 سيارة من ماركات مختلفة، وسوف تغادر السفينة متجهة إلى كوريا لاستكمال رحلتها.

تعتبر هذه السفينة، العشرين من نوعها التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة الميناء من قطر وارشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها داخل الميناء تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .