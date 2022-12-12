مياه الشرب بسوهاج تعلن مواعيد إجراء الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تحديد الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 فى الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر الجارى.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية أن الشركة تعلن على موقعها الالكترونى https://www.scww.com.eg أسماء المتقدمين وتوقيت الاختبارات ومقرات اللجان وذلك بالبحث بالرقم القومى.

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية أنه تجرى اختبارات الحاسب الآلى يومى 24 و25 ديسمبر بجامعة سوهاج بمركز الاختبارات أسفل مجمع المدرجات بمدينة سوهاج الجديدة لوظائف اخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة ومراقب أمن، كما تجرى الاختبارات العملية لوظيفة كيميائى وفنى معمل فى الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر بمحطة مياه نيدة بقرية نيدة مركز اخميم وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة اخصائى سلامة وصحة مهنية فى الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة سائق وسائق معدات ثقيلة فى الفترة من 19 الى21 ديسمبر بمحطة مياه نيدة هذا بالإضافة إلى اجراء الاختبارات العملية لوظيفة حرفى سادس فى الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجارى بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة فى الفترة من 19 حتى21 ديسمبر بمحطة مياه المراغة السطحية نجع الأبعادية قرية بنى هلال المراغة وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز سوهاج واخميم وساقلتة والمنشاة فى الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر بمحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج طريق الدير نجع الشيخ حمد بجوار قوات الامن وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام فى الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر بمحطة مياه البلينا السطحية شارع البحر بجوار محكمة البلينا بمدينة البلينا.



مواعيد اجراء الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف