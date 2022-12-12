منتخب جامعة عين شمس للقدم الخماسى يفوز بالمركز الثالث بالبطولة العربية

كتب محمود راغب

شارك منتخب جامعة عين شمس للقدم الخماسى "بالبطولة العربية للقدم الخماسى"، والتى أقيمت بجامعة جنوب الوادي، حيث فاز منتخب جامعة عين شمس المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشارك فى البطولة 18 منتخبا لعدد من الجامعة العربية والمصرية من بنها جامعة أم القرى والجامعة الإسلامية وجامعة دارية وجامعة عين شمس وجامعة حلوان و جامعة الأسكندرية و جامعة المنوفية و جامعة السادات و جامعة أسيوط و جامعة هليوبوليس و جامعة جنوب الوادى و جامعة النيل.

وتأتى مشاركة منتخب جامعة عين شمس للقدم الخماسى تحت إشراف إشراف د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية لشئون التعليم و الطلاب وريهام محمد العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد شرقاوي القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي و الكابتن هاني عطية.