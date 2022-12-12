ملفات تويتر: حظر ترامب على المنصة جاء بضغط من ميشيل أوباما وآخرين

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت شبكة "فوكس نيوز" عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحظر الذى فرضه موقع تويتر على الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعد أحداث اقتحام الكونجرس فى يناير 2021.

وقالت الشبكة، إنه وفقا لملفات تويتر، فإن ترامب تم حظره بشكل دائم من المنصة بعد يوم من مطالبة السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما وأخرين للشركة بإزالته بشكل دائم.

وكان رئيس تويتر إيلون ماسك والصحفى مايكل شيلنبيرج قد أصدر المجموعة الرابعة من وثائق تويتر والتي تظهر الاتصالات الداخلية من قبل المسئولين التنفيذيين للشركة بين السادس والثامن من يناير 2021، والتى تضمنت فترة ما بعد احداث الشغب فى الكابيتول.

ومن بين الملفات، ذكر شيلينبيرج أنه كان هناك ضغط داخلي وخارجي، بما فى ذلك من ميشيل أوباما، والذى وقع على الشركة مطالبة بمنع ترامب من استخدام تويتر.

وكتبت أوباما فى بيان مطول نشر على تويتر فى 7 يناير: حان الوقت الآن لكى توقف شركات وادى السليكون هذا السلوك الشنيع، وتذهب إلى مدى أبعد مما فعلوا بالفعل بالحظر الدائم لهذا الرجل من منصاتهم وتفعيل سياسات لمنع استخدام تقنياتهم من قبل قادة البلاد لإشعال التمرد.

وأضافت ميشيل أوباما إنه لو كان هناك أي أمل لتحسين أمريكا، فإن الآن هو الوقت المناسب لتداعيات سريعة وجادة على فشل القيادة الذى أدى إلى العار الذى وقع.

وإلى جانب السيدة الأولى الأمريكية السابقة، فإن رابطة مناهضة التشهير، كانت من بين منظمات وأشخاص آخرين دعوا إلى حظر ترامب.