مكتب الإحصاء البريطانى يوبخ المحافظين بعد زعم تحقيق 800 مليار إسترلينى عقب بريكست

كتبت رباب فتحى

وبخ مكتب الإحصاء الرسمي المحافظين لادعائهم أن المملكة المتحدة حصلت على 800 مليار جنيه إسترليني في "صفقات التجارة الحرة الجديدة" منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الرقم يشمل الصفقات التي تم ترحيلها من قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت هيئة الإحصاء البريطانية (UKSA) إنها كتبت إلى المحافظين حول الرسم البياني ، الذي نشره الوزير مايكل جوف من بين آخرين الشهر الماضي ، محذرة أيضًا من أن الحزب يجب أن يوفر مصادر لمثل هذه الأرقام في المستقبل.

واعترض المتحدث باسم الحزب الوطني الاسكتلندي ، درو هندري ، فى خطاب إلى الهيئة بشأن الرسوم البيانية التي استخدمها جوف ، الذي قال: "لقد توصلنا إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع أكثر من 70 دولة منذ عام 2016. وهذا يساوي أكثر من 800 مليار جنيه إسترليني من التجارة الحرة الجديدة. . "

وفي رده على ذلك ، قال رئيس هيئة الإحصاء البريطانية ، السير روبرت تشوت ، إنه على الرغم من عدم تقديم أي اقتباس أو مصدر للأرقام ، فقد افترض أن إجمالي 800 مليار جنيه استرليني جاء من 559 مليار جنيه استرليني في صافي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ، بالإضافة إلى صفقات تقدر بـ 245 مليار جنيه استرليني مع 71 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي ما بعد عام 2016. وكان بعضها أيضًا بمثابة تمديد لصفقات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي الأوسع.

كتب تشوت إلى هندري: "وفقًا لمبادئ الشفافية الذكية ، نتوقع أن يتضمن مخطط المعلومات مصدرًا للرقم حتى يتمكن الجمهور من التحقق من الأرقام وفهم التعريفات المستخدمة ووضع البيانات في سياقها الصحيح".

وأضاف "بشكل أكثر تحديدًا في هذه الحالة ، من المضلل وصف رقم 800 مليار جنيه إسترليني بأنه مقياس "للتجارة العالمية الجديدة" الناتج عن الصفقات الأخيرة. وهذا يعني أنه لم تكن هناك تجارة مع هذه الدول قبل الصفقات الأخيرة وأنه لن يكون هناك أي تجارة الآن بدونها. لقد تحدثنا إلى حزب المحافظين وطلبنا أن تتضمن أي اتصالات مستقبلية رابطًا أو إشارة إلى مصدر الإحصائيات. لقد طلبنا أيضًا أن يكون الطرف أكثر شفافية بشأن السياق والافتراضات التي تم وضعها لإنشاء مثل هذه البيانات والرسوم البيانية ".

قال هندري إن تغريدة جوف تظهر أنه كان "ينشر إحصاءات مضللة وغير دقيقة على الإطلاق على وسائل التواصل الاجتماعي" ، ويجب أن يصحح الوضع.