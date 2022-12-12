مقتل عنصر إجرامى وضبط زوجته والمتهمين الآخرين خلال مداهمة أمنية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى 12 قضية متنوعة ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات – شروع فى قتل" ، يتزعم تشكيلاً عصابياً مكون من (زوجته – شخصان "أحدهما شقيق الزوجة") تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى مُتخذين من منزل ملحق به مزرعة ماشية كائنة بنطاق محافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن "مصرع العنصر الإجرامى شديد الخطورة وإصابة زوجته بطلق نارى " ، وتم ضبط المتهمان الآخران وعُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأفيون - بندقية آلية - 3 خزائن - عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – 3 قطع أسلحة بيضاء – أدوات تغليف وتقطيع - 4 هواتف محمولة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.