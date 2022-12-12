مقتل شخص وإصابة آخر فى هجوم مسلح بمحافظة دهوك العراقية

وكالات

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم، مقتل شخص وإصابة آخر جراء هجوم مسلح في محافظة دهوك.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية عن المصدر قوله إن هجوما مسلحا شنه مجهولون على مبنى قوات الأمن الكردية في محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.