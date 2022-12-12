اليوم السابع
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معامل صحة قنا تحصد المركز الأول على مستوى الصعيد فى الأمان المعملي

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:59 م
معامل صحة قنا تحصد المركز الأول على مستوى الصعيد فى الأمان المعملي مسؤلى إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بقنا
قنا صابر سعيد

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نجحت إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بقنا، في الحصول على المستوي السابع علي مستوي الجمهورية والأول علي مستوي محافظات الصعيد فى تطبيق سياسات الجودة والأمان المعملى.

وقال الدكتور راجي تاوضروس مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، إن الوزارة قد أعدت تقييم شامل للمعامل بالمحافظات وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية WHOالتي تهتم بسلامة المعامل والتأكد من جودة العمل بها، وشمل التقييم المعمل المشترك ومعمل حميات قنا ومعمل حميات نجع حمادي.

وأشار تاوضروس، إلى أن التقييم ضم التطبيق الأمثل لسياسات الأمان المعملي والجودة في المعامل المذكورة وذلك عبر منافسة قوية بين مديريات الصحة علي مستوي الجمهورية.


 

 


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