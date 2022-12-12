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معامل جامعة الدلتا التكنولوجية تستقبل مجموعة من متدربى معهد تكنولوجيا المعلومات

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:58 م
معامل جامعة الدلتا التكنولوجية تستقبل مجموعة من متدربى معهد تكنولوجيا المعلومات جانب من الحدث
المنوفية - محمود شاكر

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استقبلت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، مجموعة من المتدربين من مسار E Mobility التابع لإحدى البرامج التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى زيارة علمية ميدانية داخل معامل الجامعة، وتمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على مواكبة التطور التكنولوجى المتسارع وتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.
 
ومن جانبه أكد كشك رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تبادل الرؤي والخبرات والأفكار مع معهد تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية متميزة تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية، وتوفير مناخ علمى وبحثى يواكب التطور التكنولوجى المتسارع ويصل الى مستويات عالمية تُواكب وظائف المستقبل.
 
 
 
 

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