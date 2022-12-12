مصطفى وزيرى: استرددنا 29 ألف قطعة أثرية وننتظر عودة أخرى ولن نفرط فى شيء

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: لدينا وحدة المنافذ الأثرية على مستوى الجمهورية، سواء منافذ جوية أو بحرية أو برية، تتابع خروج أى قطع أثرية للقبض على من يهربها، وتم عمل معاينات لقطع يشتبه فيها.

وأضاف مصطفى وزيرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "فى المساء مع قصواء"، الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة "cbc"، أن مصر تهتم بآثارها وآثار العالم أجمع، مشيرا إلى أنه خلال الاحتفالية التى أقمناها بالمتحف المصرى فى التحرير تم تسليم قطع أثرية تم ضبطها فى مصر.

وتابع: المضبوطات التى تم تسليمها هى 133 عملة مختلفة لدولة السعودية ويرجعون لعصور مختلفة للملك عبد العزيز آل سعود، و33 عملة للصين، و6 عراقيه، و 5 قطع وعملة للملكة الهامشية الأردنية منها يرجع لعهد الملك الحسين بن على، مؤكدا أن مصر طولل عمرها حريصة على آثارها وآثار البلاد الأخرى.

ولفت إلى أنه على مدار 4 سنوات استطعنا من خلال إدارة الآثار إسترداد 29 ألف قطعة أثرية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى والعلاقات المتميزة، ونستطيع أن نعيد أى قطعة أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية، كما ننتظر عودة أثار لمصر من بعض الدول ولكن ننتظر التحقيقات، ولن نفرط فى أى أثار خرجت ملك مصر.